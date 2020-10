Officina Femminile Plurale: incontro su Zoom con la fumettista Silvia Ziche

Oggi (13 ottobre) l’associazione La città delle Donne e l‘associazione Luna propongono un dialogo a distanza, tramite la piattaforma Zoom, con Silvia Ziche, scrittrice e fumettista, editrice del libro …E noi dove eravamo?.

L’autrice porterà in un viaggio a ritroso nella storia in compagnia del personaggio-culto Lucrezia. Attraverso un accurato lavoro di ricerca, rappresenta in tono ironico ma sincero la condizione della donna, da sempre schiacciata da luoghi comuni e pregiudizi.

L’incontro, realizzato con il contributo della Regione Toscana, è aperto alla partecipazione di tutti, in particolar modo a giovani, studentesse e studenti, insegnanti, educatrici ed educatori ed è parte del progetto Ofp: Officina Femminile Plurale, portato avanti dall’associazione Luna.