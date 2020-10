‘Amico libro’, alla Martini il progetto letterario dedicato a Gianni Rodari

La scuola primaria F. Martini di San Marco presenta un grande progetto di lettura che coinvolgerà più di 220 alunni. I docenti in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, che verrà ricordato il 23 ottobre, hanno disegnato il progetto di lettura Amico libro – iniziativa portata avanti da anni con grande successo – e hanno aderito a #ioleggoperché e #libriamoci i contenitori culturali dell’Associazione italiana editori, sostenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Ogni classe lavorerà sulle filastrocche di Rodari seguendo un lungo percorso didattico dalle prime alle quinte, che unisce l’ascolto, la lettura, il disegno, la riscrittura. Saranno tante le voci che risuoneranno nelle aule della scuola a San Marco diretta dalla professoressa Emilia Ciampanella, con l’obiettivo di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva.

La Ferdinando Martini ha aderito a #ioleggoperchè che da anni vede uniti insegnanti, librai, studenti ed editori in una sorta di gara di solidarietà letteraria. Anche quest’anno sarà possibile da sabato 21 a domenica 29 novembre, acquistare nelle librerie aderenti libri che verranno poi donati alla scuola al fine di arricchire il patrimonio librario della biblioteca scolastica.

Ma la primaria di San Marco non si è fermata: infatti sarà forte anche la partecipazione a @libriamoci, l’altro progetto e invito alla lettura indetto dal Ministero e dal Cepell, che si terrà nelle scuole italiane dal 16 al 21 novembre. Durante quei giorni nelle classi si terranno letture a voce alta di libri, sfide e maratone letterarie, interpretazione di opere teatrali, gare di lettura espressiva. Tante altre le idee degli insegnanti che alla primaria da sempre lavorano alla promozione della lettura.

Bella e poetica la locandina dell’iniziativa di Amico libro realizzata dall’illustratrice Claudia Corso, già ospite a scuola con Girabonda. Appuntamento dunque a San Marco alla primaria F. Martini dove Gianni Rodari accompagnerà i bambini nel meraviglioso mondo del libro: dell’Amico Libro.

