Elio Antichi festeggia 50 anni di direzione corale

Trenta anni di direzione di orchestra per il maestro Elio Antichi.

Era il 18 ottobre del 1970 a soli 16 anni quando ha iniziato a dirigere gruppi corali, prima i piccoli, poi i grandi di S. Vito, suo paese natale, poi quelli di Monte San Quirico, Capannori per poi fondare il gruppo In Cammino e successivamente fondare il gruppo vocale lucchese Il Baluardo che quest’anno compie i suoi primi 31 anni.

50 anni di direzione corale, oltre 1000 brani in repertorio, oltre 1000 concerti in Lucchesia, Toscana, Italia e Europa. Una vita nella musica sempre percorsa.

E’ lo stesso Elio Antichi a ricordare alcuni momenti importanti della sua lunga carriera: “Il Baluardo ( 31 anni ), il Festival delle Orchestre Giovanili (edizione 19esima) che ha portato a Lucca il fior fiore delle orchestre giovanili provenienti dai 5 continenti così come il Festival Sui sentieri della musica che ha portato a Lucca centinaia e centinaia di cori stranieri. Poi il canto della Befana il premio Cesarin’ der Viviani, premio per la migliore befanata, La zietta, borsa di studio per gli studenti del Boccherini e su tutti Gioviano master di una settimana offerto gratuitamente a 30 ottimi studenti provenienti da tutte le parti d’ Italia ai quali venivano offerti i migliori professori, con il rimpianto che avremmo potuto fare della Mediavalle la nostra ‘Giffoni’ della musica classica. Senza dimenticarsi dell’ insegnamento alla scuola diocesana di musica sacra, alle scuole elementari di Capannori, di S. Maria del Giudice e di S. Lorenzo a Vaccoli, del Coro del Sole i miei piccoli cantori e come dimenticarsi tutto il lavoro teatrale, Han’ rubbato la croce detta de’ pisani primo ‘miusicol ‘ in vernacolo lucchese, I canti della Diaspora, Nozze di Figaro, Pinocchio, Alice e i Balia robot, Nonno ti conto una fola, Il Mago di Oz, Ponyo sulla scogliera, Biancaneve e i sig. 7 nani e il sig. Pignoletti, L’Elisir d’amore, la vera storia di Cristoforo Colombo , una valigia piena di sorprese e tutti gli spettacoli presentati con i genitori degli alunni in Insieme è bello, le mostre dei presepi e ancora la ripresa della attività di organista dopo ben 40 anni di inattività. La collaborazione con i m. Angelo Bizzarro, Silvano Pieruccini, Paolo Razzuoli, Francesco Cipriano, Tiziano Mangani , Silvia Marchetti, Nicola Fanucchi, Maria Amelia Carretta, Goffredo Gori, Giuseppe Favia , Elio Guglieri, Meme Lucarelli ed in ultimo Lorenzo Corsaro”.

Per finire domenica scorsa (11 ottobre) Elio Antichi èstato designato per l’ ottava volta quale delegato della provincia di Lucca e quindi membro del consiglio regionale della associazione Cori della Toscana.