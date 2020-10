Fondazione Ragghianti, rinviata conferenza della storica dell’arte Vittoria Garibaldi

La conferenza della storica dell’arte Vittoria Garibaldi, Raffaello per l’Umbria. La deposizione Baglioni, prevista alla Fondazione Ragghianti per domani (15 ottobre) alle 17,45, è rinviata a data da definire a causa di un’improvvisa impossibilità della relatrice legata all’emergenza sanitaria in corso.

Il programma delle conferenze della Fondazione Ragghianti riprenderà giovedì 22 ottobre alle 17, con l’incontro tenuto da Andrea Muzzi e Lisa Venerosi Pesciolini sul restauro della Madonna col Bambino fra i Santi Pietro e Paolo di Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli.