World Press Photo 2020, il Comune darà un contributo di 25mila euro per l’evento

Accordo tra il Comune di Lucca e l’associazione culturale Photolux.

Il Comune di Lucca darà un contributo di 25mila euro per l’organizzazione e la realizzazione del World Press Photo 2020 inserito nel calendario Vivi Lucca 2020. Salvo nuove recrudescenze del coronavirus, dunque, si terrà anche quest’anno in città la mostra dedicata alle più belle foto del settore del giornalismo nel mondo.

L’evento è previsto per il periodo dal 21 novembre al 13 dicembre.