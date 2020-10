Allo Sky Stone serata speciale dedicata al nuovo album di Bruce Springsteen

Serata speciale allo Sky Stone & songs domani (22 ottobre) a partire dalle 21, interamente dedicata a Bruce Springsteen e al suo nuovo album Letter to you.

Anche in occasione di questa importante uscita discografica, la Sony Music, infatti, ha scelto un ristretto numero di negozi di dischi in tutta Italia, per fare una serata speciale dedicata a Springsteen e al nuovo album.

Tra questi negozi di dischi – una ventina in tutto – c’è anche lo Sky Stone & songs e, per questa uscita, è stata organizzata un’apertura serale, per ascoltare in anteprima l’atteso album di Springsteen, che si potrà anche acquistare ‘in notturna’, con qualche ora di anticipo, rispetto al resto del paese.

E ci sarà anche un omaggio esclusivo per chi lo acquisterà in anteprima: la casa discografica, infatti, ha realizzato una shopping bag decorata con la copertina del disco, disponibile in numero limitatissimo e destinata a divenire un oggetto di culto del collezionismo.

