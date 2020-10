Ultimi giorni per potersi iscrivere all’ottava edizione del concorso canoro nazionale premio Città di Lucca – Elvi Bartolini.

Il concorso è nato in ricordo di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto prematuramente scomparsa, che si terrà a Lucca nel mese di novembre alla Lym Academy di Lucca, con il patrocinio de Comune e Provincia di Lucca ed avrà come radio partner l’emittente radiofonica Radio Bruno.

Foto 2 di 2



Si svolgerà a porte chiuse, in virtù delle dalle normative anticovid ed in ambiente sanificato e darà l’opportunità ai giovani cantanti di essere ascoltati da produttori di fama nazionale ed internazionale, come il presidente di giuria il maestro Ciro Barbato. Discografico, produttore, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore, concertista internazionale. Presidente della Fim (Federazione italiana musicisti), direttore d’orchestra ufficiale del Festival di Napoli per Rete 4, selezionatore responsabile per Sanremo Giovani, compositore per la Rai, il maestro Barbato terrà inoltre una masterclass per i concorrenti iscritti. In giuria anche Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama Indie rock italiano.

Faranno inoltre parte della giuria: Fabio Ciardella, cantante pop lirico, concertista e Giovanni Bianchi, musicista e trombettista.

Supervisore della manifestazione il maestro Vijay Pierallini, diplomato in violino al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, titolare della scuola di musical, canto, recitazione e strumento Lym Academy di Lucca, dove insegna anche canto moderno.

Informazioni ed iscrizioni al 334.3308960. Mail: elvibartolini19@gmail.com. Pagina Facebook: Premio Città di Lucca Elvi Bartolini