Conto alla rovescia per i Lucca Comics Awards

I premi Gran Guinigi si evolvono e diventano ufficialmente i Lucca Comics Awards, un riconoscimento alla nona arte. Nel corso di Lucca Comics and games saranno infatti premiati i migliori fumetti e giochi di quest’anno. Non mancheranno i premi agli autori e alle opere.

In particolare, i Lucca Comics Awards sono riconoscimenti nati per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione. I vincitori dei Lucca Comics Awards 2020 saranno annunciati in esclusiva da Rai 4 sabato 31 ottobre nell’ambito di Lucca Changes. Grazie alla partnership con Rai, tutto il pubblico potrà godere di uno speciale “Wonderland” dedicato a questo importante avvenimento direttamente da casa. Nove le categorie dei Lucca Comics Awards: Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autorǝ dell’anno, Yellow Kid Maestrǝ del Fumetto, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale, Gran Guinigi Miglior disegno, Gran Guinigi Miglior sceneggiatura, Gran Guinigi Miglior Esordiente e Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale.

Lucca Changes sarà una manifestazione rinnovata nelle modalità di fruizione per consentire a tutti gli appassionati della cultura pop contemporanea di poter vivere il proprio festival nel modo più sicuro possibile e nella maniera preferita. Le attività in programma, infatti, potranno essere seguite da casa online e grazie a Rai oppure in presenza nei 115 negozi specializzati, fumetterie e librerie indipendenti sparsi in tutta Italia o a Lucca, il più grande dei camp, seppur molto ridimensionato rispetto al ricordo della città durante le edizioni passate e ulteriormente ridotto alla luce del nuovo Dpcm. Il sito www.luccachanges.com aggregherà tutta l’offerta digitale trasmessa attraverso le più note piattaforme di streaming e il palinsesto dei contenuti festivalieri proposti da Rai. I 115 campfire, invece, offriranno attività realizzate in collaborazione con lo staff lucchese, mentre 2 teatri, 1 cinema e 2 palazzi storici della città di Lucca costituiranno lo scenario per una trentina di eventi a numero chiuso con accesso contingentato tramite l’acquisto di biglietti singoli (un biglietto per ogni evento). Tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno fruibili anche in streaming.