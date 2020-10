‘Lucrezia forever!’, al Teatro del Giglio in scena il nuovo progetto di graphic novel

E’ Lucrezia forever! il nuovo progetto di Graphic novel theater realizzato dal Teatro del Giglio e Lucca Crea nell’ambito del programma di Lucca Comics and games edizione Changes.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro del Giglio giovedì (29 ottobre) alle 21,30, con un’anteprima riservata agli abbonati della stagione 2019-2020 in programma mercoledì (28 ottobre) alle 21. Al centro dello spettacolo, un personaggio amatissimo da generazioni di donne. Lucrezia, ideata dalla fumettista Silvia Ziche per raccontare il mondo femminile contemporaneo, in un riuscito mix di autoironia, consapevolezza, tenerezza e realismo. Ma in Lucrezia Forever! l’avventura andrà oltre le acute vignette e le sagaci strisce di Silvia Ziche. Qui la sua protagonista troverà voce e spazi completamente nuovi. A Francesco Niccolini, drammaturgo toscano che da molti anni lavora con alcuni degli attori più importanti del teatro italiano sono state affidate sia la scrittura originale sia la regia, per una completa fusione tra teatro e fumetto. Ad affiancarlo, il responsabile di produzione Cataldo Russo. A dare voce e corpo a questa inedita Lucrezia invece sarà la stessa Amanda Sandrelli.

Accanto a lei una serie di altri personaggi creati ad hoc per questa produzione da Silvia Ziche e animati dalle geniali mani di Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci, che si “muoveranno” sul palcoscenico del Teatro del Giglio nel mondo sonoro creato dalle musiche eseguite con la partecipazione di Rita Marcotulli. Non un monologo quindi ma un dialogo tra essere umano e protagonisti illustrati, tra i quali la nonna di Lucrezia, il fantasma di un amante, un genio della lampada e un ex fidanzato “acaro” che, pur avendo lasciato la nostra protagonista da molti anni, non ha nessuna intenzione di abbandonarne l’amato divano. Il tutto condito di telefonate, messaggi in segreteria, messaggi Whatsapp e apparizioni in uno specchio magico.

Alle recite di Lucrezia forever! si potrà assistere in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle normative ministeriali dettate per la prevenzione della diffusione del covid19. I biglietti per l’anteprima del 28 ottobre riservata agli abbonati alla stagione 2019-2020 del Teatro del Giglio, al prezzo di un euro potranno essere prenotati telefonicamente lunedì (26 ottobre) al numero 366 6593993 dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30. Le prenotazioni saranno registrate fino a esaurimento delle disponibilità, e rispettando l’ordine di arrivo delle telefonate. Per ritirare i biglietti, sarà necessario presentarsi alla biglietteria del teatro martedì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30. I biglietti per la recita del 29 ottobre, al prezzo di 11 euro, sono acquistabili solo online sul sito di VivaTicket.