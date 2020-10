Marina Spadafora ospite “online” di Greenheart

In questo periodo i luoghi fisici hanno il dovere morale di diventare sempre più luoghi anche virtuali, ma soprattutto ideali, dove le distanze che obbligatoriamente dobbiamo tenere si accorcino.

Luoghi dove le emozioni che necessariamente alimentano la nostra vita e il progresso dal presente difficoltoso, possano essere condivise in larga misura. Greenheart è uno di questi luoghi, immerso nel verde e nel “respiro” dei Vivai Paola Favilla, la condivisione e la divulgazione culturale in un’ottica green, fanno parte della sua mission. Una piattaforma esperienziale in grado di coinvolgere le persone sia a livello sensoriale che emozionale, emotivamente immergendole nel racconto della natura, nella cultura, nelle arti visive e nella sostenibilità ambientale.

Un luogo dove si possono incontrare persone che condividono lo stesso stile di vita e lo stesso modo di pensare; un luogo dove acquisire conoscenza e conoscersi. Un luogo in cui è possibile assistere a mostre di arte visiva, presentazioni di libri, conferenze, spettacoli teatrali, spettacoli artistici e musicali, ma anche partecipare a seminari su argomenti relativi al greenlifestyle e al benessere. Adesso online, presto anche in presenza.

Occasione speciale, quindi, per Eco Fashion Italy di cui Greenheart ha appoggiato l’iniziativa, è stato l’incontro con Marina Spadafora, Eco Fashion Ambassador in tutto il mondo. Il suo contributo è il primo di ospiti e che si susseguiranno con piacere nel raccontare qualcosa di loro e quindi di noi, personaggi e protagonisti dei nostri probabili e improbabili sogni, ma sicuramente possibili.

