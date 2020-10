Alla Jam Academy masterclass con Steve Luchi, batterista di J-Ax

Una bella opportunità di formazione specialistica di alto livello per gli studenti dei corsi Bachelor of art in production che la Jam Academy ha messo a disposizione ieri (27 ottobre): gli iscritti al corso di livello universitario, provenienti da tutta Italia, hanno incontrato Steve Luchi, che è producer, vocal coach, già batterista della band Articolo 31 e tutt’oggi batterista e collaboratore di J-Ax.

La masterclass ha affrontato le fasi della produzione musicale dallo studio alla produzione finale e il musicista, che è stato anche autore e produttore per Irene Grandi dal 1997 al 2010, ha dato indicazioni sui punti di accesso per l’inserimento nel mondo del lavoro.