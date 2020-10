In esclusiva su Rai4 l’annuncio dei premi di Lucca Comics&Games

I tredici premi dell’edizione 2020 di Lucca Comics & Games saranno annunciati in esclusiva su Rai 4, all’interno di una puntata speciale del magazine Wonderland, in onda sabato (31 ottobre) alle 22,55.

Si tratta di uno dei principali appuntamenti di Lucca Changes, in calendario da oggi a domenica (1 novembre).

Per la prima volta Rai 4 “si fa luogo” per l’importante cerimonia di chiusura in cui vengono annunciati i premi Gran Giunigi e Yellow Kid, ovvero gli “oscar” del fumetto italiano, i premi ai giochi e gli altri riconoscimenti onorari; l’annuncio sarà accompagnato da un breve racconto delle opere vincitrici e con il commento dei principali protagonisti.

La cerimonia di chiusura è solo uno dei tre speciali dedicati alla manifestazione dal magazine Wonderland. Domani (30 ottobre), sempre su Rai4, alle 23,05, andrà in onda Vincenzo Mollica: una vita tra i fumetti, l’omaggio di Lucca Comics & Games al giornalista Vincenzo Mollica, grande esperto e divulgatore del fumetto in Italia, intervistato da Riccardo Corbò. Con interventi di Silver, di Milo Manara e del direttore di Lucca Emanuele Vietina ma anche con l’ausilio di materiali delle Teche Rai, l’omaggio si concentrerà in particolare sul ricordo e la riscoperta dei primi anni Ottanta, fase pionieristica e fondamentale nel rapporto tra comunicazione, linguaggi, arti e fumetti.

A far scoccare varie scintille, che accesero la scena culturale del tempo, fu proprio Vincenzo Mollica, raccontando opere e personaggi, da Hugo Pratt ad Andrea Pazienza, da Gianluigi Bonelli a Bonvi a Federico Fellini, e superando steccati, tradizionali e artificiosi, tra medium diversi e pubblici diversi.

Martedì 10 novembre, sempre in seconda serata su Rai4, il terzo e ultimo speciale Wonderland racconterà, come negli scorsi anni, attraverso interviste e contributi, tutti i principali eventi e protagonisti di quest’edizione 2020 di Lucca Comics & Games, sicuramente condizionata dalla difficile situazione sanitaria, ma non meno ricca di qualità e passione.

Rai4 è presente nel programma di Lucca Comics & Games 2020 anche con un evento on-line, sabato (31 ottobre), alle 15. Il giornalista, e coautore di Wonderland, Andrea Fornasiero presenterà infatti, con il supporto di clip in anteprima, tre serie televisive in prima visione assoluta su Rai4 dal mese di novembre: Ransom, Tribes and Empires: Le profezie di Novoland e Project Blue Book, tutte scelte tra i generi più cari al pubblico della manifestazione, il crime/thriller, l’epic/fantasy e la fantascienza classica.

Ospite d’eccezione in videoconferenza Frank Spotnitz, già sceneggiatore e produttore esecutivo di X-Files, più recentemente autore dell’adattamento da Philip K. Dick The Man in the High Castle, oltre che firma di prestigio di una grande coproduzione internazionale di RaiFiction, I Medici. Spotnitz racconterà la prima delle tre novità, una delle sue più recenti creazioni, la serie poliziesca in tre stagioni Ransom, in onda su Rai4 dal 2 novembre. Liberamente ispirata alla vera storia di Laurent Combalbert e Marwan Mery, negoziatori specializzati in sequestri di persona, la serie ha per protagonisti Luke Roberts e Sarah Greene.

Tribes and Empires: Le profezie di Novoland è un’inedita produzione cinese, che aggiorna la gloriosa tradizione nazionale del filone wuxia, con le sue storie cavalleresche a sfondo storico/mitologico, guardando alle geografie immaginare e al respiro corale tipico del fantasy d’Occidente, come nell’esempio de Il Trono di Spade.

Project Blue Book omaggia invece la fantascienza più classica, quella americana degli anni ’50, degli alieni e delle teorie del complotto, ricostruendo, tra storia, fantasia e thriller, le segretissime ricerche dell’aeronautica militare statunitense sui dischi volanti. Protagonista Aidan Gillen – il Ditocorto de Il Trono di Spade – nei panni di un professore combattuto, nel solco del mitico Fox Mulder di X-Files, tra scienza e fascinazione per l’ignoto, libertà e ragion di stato.

Rai è Main media partner di Lucca Comics & Games e seguirà la manifestazione anche con la radio ufficiale Rai Radio2, con la piattaforma RaiPlay, con l’informazione di Tgr e Rai News24 e con i programmi di Rai Cultura e Rai Ragazzi, oltre che con l’offerta per l’estero di Rai Italia.