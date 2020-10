Colorati come e più di sempre: ironici, istrionici e spettacolari. I cosplayer sono tornati ad animare Lucca Changes, ma non è come sempre.

Era prevedibile largamente: distanziati e “in sicurezza” alcuni selezionati cosplayer hanno sfilato, per il contest che da anni anima il programma di Lucca Comics & Games, sul palcoscenico del teatro del Giglio, in un anomalo teatro senza pubblico in sala, ma con tantissimi appassionati collegati da casa.

Anche la location è inedita: nessuna parata sulle Mura, nessun bagno di folla all’area palco sul baluardo San Paolino. Non c’è potuta essere la folla di sempre, nel giorno prima della chiusura del festival. Ma al teatro del Giglio i cosplayer sono stati comunque protagonisti. Lanciando, indirettamente, un messaggio spensierato e di speranza per il futuro.