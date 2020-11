Ecco il calendario del tempo dovuto, un messaggio di speranza in tempi di Covid

Ricordarci che esiste un tempo fatto di speranza, sogni, creatività, futuro e rispetto per le persone, per l’ambiente e per i valori essenziali, un tempo dovuto, per essere noi, nonostante il Covid-19. Nasce per questo, e per sostenere la cultura, il Calendario del tempo dovuto, un calendario d’autore davvero speciale firmato dall’artista Elisabetta Donaglia e promosso dalle associazioni L’Ordinario e Nati per Scrivere: interamente disegnato a mano, in copie limitate, stampato su carta riciclata, a sostegno della cultura e soprattutto pieno di fantasia, colori e significati che ogni mese ci ricordano chi siamo.

Un messaggio forte, che rimette al centro l’umanità, ma anche un’idea regalo che sostiene la cultura per questo strano Natale 2020.

“Con la nuova emergenza Covid siamo ripiombati in un incubo fatto di incertezza e paura. Noi, che ci occupiamo da sempre di cultura, comunicazione, libri e persone, ci siamo chiesti cosa potevamo fare – spiegano Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, presidenti della associazioni promotrici, ma anche direttori del Festival Lucca Città di Carta – Sentivamo il dovere di dare un segno, anche piccolo, ma simbolico, perché non ci dobbiamo e soprattutto non ci vogliamo arrendere alle brutture di questo periodo storico. Nasce così l’idea del Calendario del tempo dovuto, in collaborazione con Elisabetta Donaglia, artista di grande sensibilità, che ci aiuta a sognare. Il calendario non è solo un’idea regalo benaugurante, il cui acquisto sosterrà iniziative culturali ad oggi ferme, ma ci auguriamo che diventi una sorta di passa-valori, di casa in casa, di famiglia in famiglia, e che le persone, bambini e adulti, guardando le illustrazioni, possano ricordarsi dei sogni e delle speranze che avevano prima di questo virus. E che esiste un tempo che dobbiamo a noi stessi e che nessuno ci deve portare via, nemmeno il Covid. Per questo invitiamo chi può permetterselo, aziende o singole persone, a fare questo piccolo gesto e a condividere poi il calendario sui social con l’hashtag #iltempodovuto2021”.

Il calendario, stampato su carta speciale riciclata dall’azienda lucchese Colorè, è composto da dodici illustrazioni, una per ogni mese, che rappresentano i ricordi, l’amicizia, il gioco, gli incontri, che tanto ci mancano, la creatività, i sogni, la sorpresa, la curiosità, il rispetto, i colori, la fantasia e la magia. Tutte le illustrazioni possono essere ritagliate e diventare, finito l’anno, dei piccoli quadri con cui addobbare la propria casa.

Il calendario è acquistabile al prezzo di 15 euro sul sito www.npsedizioni.it, oppure scrivendo a info@lordinario.it e natiperscrivere@hotmail.com