Questa sera (12 novembre) alle 12,15 tornano i Dialoghi sulla Musica di Manuel Del Ghingaro e ospite sarà il maestro Luigi Nicolini, pianista e compositore, per un Viaggio nei segreti della composizione.

Il viaggio alla scoperta del mondo della musica è cominciato nel periodo del lockdown con tanti ospiti e con la presenza di un folto numero di spettatori, tutto rigorosamente da remoto.

Dopo la pausa estiva e vista la situazione in cui ci ritroviamo, Del Ghingaro ha deciso di riprendere l’avventura per portare la musica nelle case in modo semplice, come una chiacchierata tra amici in salotto. Non mancheranno domande e il rapporto con il pubblico che potrà fare domande direttamente sotto la diretta.

Infatti le puntante sono trasmesse sulla pagina facebook di Manuel Del Ghingaro – organist, conductor and choir director – e, nel caso si voglia rivederle, sul canale YouTube.

La divulgazione musicale alla portata di tutti e per tutti in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo per apprezzare ancora di più la bellezza della cultura.