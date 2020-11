Tornano le dirette streaming di Racconti nella Rete. Domani (17 novembre) alle 18 sulla pagina facebook del Premio letterario il presidente Demetrio Brandi incontrerà in diretta due scrittori che hanno vinto la selezione 2020. Si tratta di Salvatore D’Ascenzo e Nicoletta Manetti, due tra i 25 scrittori pubblicati nell’antologia edita da Castelvecchi.

Salvatore D’Ascenzo ha scritto Un tris di piccole margherite. Vive a Giulianova e i suoi interessi vertono, principalmente, sull’etologia e la biodiversità. Ha svolto attività umanitaria in Italia e all’estero ed è autore di un reportage, due raccolte di racconti e quattro romanzi per adulti e ragazzi. Nicoletta Manetti ha scritto il racconto Homo Homini Lupus. Fiorentina, ha svolto per ventisette anni la professione di avvocato. Non potrebbe vivere senza leggere e scrivere. Il suo romanzo Vico è stato finalista a diversi concorsi. Ha pubblicato racconti in varie antologie, tra le quali La scia nera a cura di Marco Vichi.

Gli incontri promuovono la ventesima edizione del premio Racconti nella Rete riservato a racconti inediti. Si può partecipare iscrivendosi nel sito www.raccontinellarete.it. Prossimi appuntamenti martedì 24 novembre alle 18 con Silvia Roncucci, Davide Deidda e Nicoletta Ferace e martedi 1 dicembre alle 18 con Elvira Spuntarelli e Andrea Masotti.