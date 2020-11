Esce l’album di debutto del cantautore lucchese Dominic

Anticipato dai due singoli Tempesta e I’m Afraid usciti rispettivamente il 13 aprile ed il 17 novembre, esce oggi l’album di debutto del cantautore lucchese Domenico Bruno, in arte Dominic.

“Tempesta” è una raccolta di undici brani inediti scritti e composti dallo stesso Dominic, per la maggior parte in lingua inglese, che descrivono in modo suggestivo un percorso interiore alla scoperta della Tempesta che risiede in ognuno di noi e che coesiste assieme ad un perimetro di Quiete dove ordine e caos trovano il loro perfetto equilibrio.

A proposito dell’uscita dell’album Dominic dichiara “ho pensato a lungo se fosse il caso o meno di pubblicarlo adesso vista la situazione globale che stiamo vivendo, ma alla fine sono giunto alla conclusione di dover essere io per primo a rispettare il mio stesso monito a non temere la tempesta, ad avere il coraggio di sfidarla e dunque ad immettere questa musica, sperando che possa essere di compagnia a qualcuno durante questi periodi di estrema difficoltà e chissà, magari anche infondere coraggio e speranza”.

L’album è già disponibile in versione digitale sui principali digital stores (iTunes, Amazon Music, etc.) ed in versione fisica su Amazon ed i canali social dell’artista, a proposito dei quali Dominic dichiara “coloro che sceglieranno di sostenermi acquistando il disco direttamente dai miei canali social, saranno omaggiati da una cartolina di ringraziamento autografata, in attesa che io possa presentare la mia musica dal vivo appena possibile.”

Tempesta è il frutto di due anni di lavoro assieme all’editore e arrangiatore musicale Marco Natali di Monsummano Terme, titolare dell’etichetta discografica indipendente Madamadoré Publishing Discopraghics, le fotografie sono a cura di Alessandro Conti e le grafiche di Maria Luisa Castagnini.