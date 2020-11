Lucca Changes, proseguono le attività virtuali del festival del fumetto

Proseguono le attività virtuali di Lucca Changes, l’edizione online di Lucca Comics and games. Fino al 28 febbraio prossimo più di 200 degli eventi del programma festivaliero saranno disponibili gratuitamente on demand sul sito e sul canale YouTube della manifestazione. Eventi speciali, documentari, film e serie tv selezionati apposta per il pubblico di Lucca Comics and games saranno a disposizione anche su RaiPlay nella sezione dedicata al community event.

Vanno avanti anche le attività dei Campfire, la rete dei negozianti che incarnano lo spirito di Lucca durante tutto l’anno. Ci saranno cento giorni per accompagnare tutti gli appassionati oltre l’autunno e durante le feste e rivivere i migliori contenuti offerti da Lucca Changes. Sarà possibile, per la prima volta, visitare le mostre Dream On e 100 Anni Rodari attraverso due percorsi digitalizzati aperti al pubblico, accessibili a chiunque, gratuitamente e in qualunque momento. Le porte di Palazzo Ducale si aprono virtualmente per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’esibizione dedicata ai 12 artisti che per primi hanno realizzato il poster di questa edizione del festival. Il percorso per celebrare il centenario del Maestro di Omegna prevede invece una straordinaria mostra sulle 100 illustrazioni inedite raccolte da Einaudi nel volume Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. A queste si affiancano la mostra digitale One of Those Days dedicata al fenomeno globale della Nona Arte di Yehuda e Maya Devir, nati sul web ed esplosi sui social negli ultimi anni e la mostra dedicata al Premio di illustrazione editoriale LIvio Sossi, che raccoglie proprio una trentina di lavori selezionati dalla giuria del concorso Lucca Junior 2020 tra le 169 proposte pervenute dai bambini e ragazzi partecipanti.

Sul sito web di Lucca Changes sarà possibile inoltre rivedere l’intervista a tu per tu con l’autrice di Shadowhunters Cassandra Clare e scoprire insieme a Mondadori i segreti del Grishaverse con Leigh Bardugo; rivivere i grandi appuntamenti di fantasy con Christopher Paolini, Terry Brooks, R.a. Salvatore e Todd Lockwood; rivivere i migliori momenti dedicati a Rodari; riguardare gli speciali di Wonderland dedicati a Lucca Changes; ascoltare l’intervista esclusiva a Brian Horton, direttore creativo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; celebrare i 35 anni di Super Mario; stare al passo con le novità editoriali ludiche attraverso il Boardgame Studio; interrogarsi sul futuro degli eventi insieme al sociologo Domenico De Masi; rivedere l’intervista a Myss Keta e Fumettibrutti sul gender power; ammirare Kim Jung Gi all’opera mentre realizza il poster di Lucca Changes; ascoltare il Premio Oscar australiano Shaun Tan o l’astronauta Luca Parmitano fra scienza e fantascienza, sull’albo di Nathan Never realizzato insieme ad Asi; andare a lezioni di Fantarcheologia con il “cercatore” Leo Ortolani,

ammirare le live performance della mangaka Memeco Arii; farsi ipnotizzare con Davide Toffolo nel nuovo appuntamento di NeuroComics; e infine tenere sempre a mente la bellissima campagna di prevenzione realizzata da Silver e Massimo Galli.

Nei 115 Campfire sarà ancora possibile ritirare la Bag of Lucca dei Campfire pass special, e recuperare alcuni eventi che sono stati annullati e che saranno riprogrammati. I Campfire dislocati su tutto il territorio nazionale sono stati dei veri e propri avamposti del festival: una fitta rete che ha permesso di portare le novità editoriali il più vicino possibile ai fan oltre che promuovere l’attività dei negozi indipendenti. Mentre a livello internazionale il network degli istituti italiani di cultura di Istanbul, Belgrado, Bucarest, Il Cairo, Madrid, Dakar, grazie alle mostre digitali nate dalla collaborazione tra il Maeci e Lucca Comics and Games, continuerà a promuovere il fumetto del nostro Paese. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha deciso di supportare in prima linea l’impegno di Lucca Crea anche verso gli autori emergenti. A breve, infatti, partirà un’operazione molto speciale dedicata al concorso per il miglior gioco inedito, il contest realizzato in collaborazione con Dv Giochi che dal 1995 premia il miglior progetto di Game design internazionale. L’edizione 2021, a tema Arte Contemporanea (il bando sarà disponibile sul sito http://www.giocoinedito.com), sarà dedicata alla Collezione Farnesina, custodita nella sede del Maeci stesso e che vanta una selezione unica di opere italiane del ‘900, con numerosi capolavori di Maestri come Balla, Boccioni, de Chirico, Carrà, Accardi, Burri e altri.

È disponibile da oggi sul sito di area performance il nuovo fumetto Il tempo del virus, illustrato da Valeria del Gatto, in cui Max, il protagonista, porta a fare un viaggio onirico, una storia dove il clima e il virus si incontrano e si scontrano. La pubblicazione si inserisce in uno dei progetti più longevi e significativi dell’Area Performance: il Giornalino della Pediatria, un percorso quindicennale su tematiche socio-sanitarie importanti come i vaccini, l’alimentazione consapevole, il bullismo, le allergie, l’uso e abuso di farmaci, che con il linguaggio

del fumetto sono state rese immediatamente fruibili e alla portata dei piccoli lettori.

Oltre ai numeri già comunicati relativi ai canali proprietari di Lucca Comics and Games, si aggiungono ora anche i dati auditel di Rai, quelli di Amazon e dei Campfire. I tre speciali di Wonderland andati in onda su Rai 4 dedicati rispettivamente ai Lucca Comics & Games

Awards, a Vincenzo Mollica e al racconto dell’edizione Changes, insieme alla puntata di Terza Pagina andata in onda su Rai 5 dedicata per l’occasione alla storia e l’influenza sull’Occidente dei fumetti giapponesi, hanno raggiunto un pubblico di 1.510.000 di telespettatori.

Tra gli alleati più preziosi per ricreare l’effetto Lucca, Amazon.it ha rivestito un ruolo fondamentale non solo rendendo disponibili cinque eventi esclusivi ai propri clienti della grande community di Lucca Comics & Games, ma soprattutto in qualità di official e-commerce del festival. Insieme ai Campfire, il Lucca Store su Amazon.it ha messo a disposizione di tutti oltre 22 mila prodotti e le novità editoriali uscite a cavallo del magico ponte di Halloween: i libri, i fumetti, i collezionabili, i giochi più attesi dell’anno. Attivo dall’8 settembre al 1 novembre, lo store online ha totalizzato più di 8 milioni di visualizzazioni e oltre 2 milioni di utenti vi sono transitati per acquistare più di 500mila prodotti tra fumetti, giochi da tavolo, videogiochi e Dvd. Per coinvolgere ancora di più il pubblico di appassionati, Amazon.it ha istituito gli Amazon Comics Award (con oltre 2mila clienti votanti), e il quiz settimanale dedicato al mondo di Lucca Comics and Games che ha fatto giocare più di 3mila clienti.

Durante il fine settimana festivaliero la maggior parte dei negozi aderente alla rete dei Campfire ha registrato il miglior dato degli ultimi mesi in termini di vendite; più di 15 mila i prodotti acquistati dai negozi dal catalogo dei Campfire, potendo contare anche su 9 prodotti esclusivi. Si è registrata una presenza di nuovi clienti nel 73% dei casi e un passaggio complessivo di 17 mila utenti; oltre 130 eventi digitali per più di 32 mila visualizzazioni complessive che hanno portato ad un aumento medio del 40% di traffico sulle pagine Facebook dei negozi.

“Ringraziamo ancora gli oltre 250 mila utenti unici che dal 29 ottobre al 1 novembre hanno generato sui canali proprietari di Lucca Comics & Games più di 1 milione di visualizzazioni e più di 1,5 milioni di minuti di video visualizzati, senza contare le visualizzazioni dei video condivisi da Repubblica.it, da Mashable.it, quelle dei partner come Cultura Pop, IoGioco, Gioconomicon, The Game Machine; nonché le visualizzazioni dei contenuti pubblicati dagli influencer coinvolti, compresi anche quelli degli Italian Esports Open 2020 by Vodafone di Esl”, concludono gli organizzatori.