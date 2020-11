Una giornata in famiglia suona sicuramente idilliaca. Ma da una delle più belle giornate dell’anno, un escursione con i propri figli, se non bene organizzata, può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Ecco quindi come in questa guida vogliamo regalare spunti e consigli per non dimenticare l’essenziale e non appesantire gli zaini con cose inutili. Ecco quindi cosa portare con sè per una giornata perfetta in famiglia.

1. Uno zaino capiente

In cima alla lista deve assolutamente esserci uno zaino o una borsa adatta per riporre tutte le cose. In generale, occorrono spallacci comodi e un materiale resistente, idealmente anche resistente all’acqua. Utili sono anche zaini o borse che hanno anche alcuni scomparti più piccoli, questo rende molto più facile trovare piccoli oggetti velocemente senza frugare troppo. Se i figli sono abbastanza grandi, è anche buona pratica abituarli a portare la loro piccola borsa per aiutare i genitori ed in generale la famiglia.

2. Calzature adatte

A seconda di dove la giornata in famiglia si terrà, è importante assicurarsi di avere le calzature adatte. Si prevede un’escursione in montagna? Scarpe comode e da trekking sono quindi indispensabili. Una giornata di relax e gioco al mare? Infradito, ciabatte e sandali sono all’ordine del giorno. Forse è prevista pioggia? Attrezzatevi di stivali di gomma o comunque calzature resistenti all’acqua.

3. Spuntini e bevande

Impossibile che una giornata in famiglia sia un pieno successo se non si portano con sè spuntini e bevande. Non sempre infatti si avrà la possibilità di fermarsi in bar o ristoranti in tempo e comunque, in generale, quando la fame o la sete ci prende, non è facile resistere a lungo. Che sia estate o inverno, è importante portare con sè cibo e bevande adatte alla stagione. In estate un mini frigo portatile potrebbe essere la soluzione ideale, mentre per le giornate più fredde le migliori borracce per il tè caldo sono assolutamente essenziali. Assicurati di portare con te opzioni salutari e adatte ad un viaggio, quindi niente di troppo morbido o che si sciolga facilmente. Grissini, gallette di riso, frutta secca… sono tutte buone opzioni.

4. Differenti strati di abbigliamento

Sicuramente si cercherà di organizzare una giornata in famiglia quando è previsto il bel tempo, ma si sa anche come questo possa cambiare repentinamente, soprattutto in certe località. Diventa quindi fondamentale portare con sè differenti strati di abbigliamento: una felpa, un keyway in caso di pioggia, pantaloncini corti nel caso in cui diventi più caldo del previsto, ecc. Chiaramente questo dipende dalla stagione dell’anno e dal luogo. Un ultimo suggerimento è quello di portare sempre dei calzini di ricambio e, per i bambini più piccoli, anche mutandine pulite.

5. Protezione solare

Contrariamente alla credenza popolare, la crema solare non è un elemento necessario solo in estate. Il sole infatti non va in vacanza in inverno. Soprattutto poi se si va in montagna, con la neve, la protezione solare diventa obbligatoria. Nel caso di una giornata estiva, anche un cappellino è una buona idea.

6. Kit d’emergenza

Non è necessario che sia una lista infinita di medicinali, bende e cerotti per un solo giorno, ma sicuramente vale la pena portare con sè salviettine umidificate, fazzoletti, cerotti e gel antibatterico per le mani. Se poi qualcuno in famiglia dovesse avere una qualche allergia – ad esempio alle comuni api – è importantissimo avere con sè il medicamento prescritto dal medico.

7. Il cellulare carico

Avere almeno un cellulare carico è anch’esso un elemento fondamentale per una giornata in famiglia. Questo serve non solo per scattare indimenticabili fotografie o immortalare i momenti più felici in un video, ma anche in caso di un’eventuale emergenza. Se non è possibile garantire la carica del cellulare per tutto il giorno, esistono utilissimi caricabatteria portatili, anche a luce solare, che permetteranno di non rimanere a secco.

8. Oggetti personali

Come suggerisce il nome, gli oggetti personali sono personali, cioè qualsiasi cosa di cui una famiglia o un individuo potrebbe aver bisogno e che non rientra nelle voci precedenti. Ognuno infatti ha esigenze personali e oggetti che può ritenere necessari per poter passare una giornata perfetta. Vediamo quindi quali potrebbero essere:

Il computer portatile o tablet

Telecamera

Carte da gioco

Libri o riviste

Cuscino gonfiabile

Cuffie

9. Documenti, carta di credito e contanti

Inutile sottolineare l’importanza di portare con sè i documenti (aggiornati) di tutti i membri della famiglia e contanti che, nel caso in cui un POS non sia disponibile o sfortuntamente non funzioni, diventano assolutamente necessari per pagare per lo meno la benzina.

10. Buon umore

Questo punto in realtà potrebbe ricoprire il primo posto: senza una buona dose di positività e buon umore infatti, è impossibile rendere una giornata in famiglia perfetta.