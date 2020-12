Dripping Dance, venerdì la presentazione on line del primo volume della Collana Alt

È in programma per venerdì (4 dicembre) alle 18,30, la presentazione on line dalla pagina Facebook di Toscana Libri per la prima uscita della Collana Alt (Arte libera tutti) edita da Fondazione Ragghianti e Maria Pacini Fazzi editore, dedicata ai giovanissimi appassionati d’arte.

Si parlerà di Jackson Pollock, protagonista assoluto del volume Dripping Dance, illustrato da Daniela Goffredo, scritto da Federica Chezzi e Angela Partenza. Introduce Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Licia e Carlo Lodovico Ragghianti, ma saranno le due autrici, Federica Chezzi, storica dell’Arte, docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze e Angela Partenza, architetta esperta in formazione e didattica dell’arte a ‘raccontare’ il libro ai suoi giovani lettori per farli entrare nel mondo del colore, del gesto, dell’arte che ‘libera tutti’ moltiplicando con energie, creatività, voglia di vivere. Coordina l’incontro Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore).