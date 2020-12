Un Natale consapevole, green e solidale. Domani (8 dicembre) nello spazio Greenheart, nel cuore di Vivai Paola Favilla a Picciorana sarà allestito L’albero di tutti. Un abete argentato a cui ciascuno può portare, simbolicamente, il proprio messaggio di buon auspicio.

“In questo periodo connotato necessariamente dal distanziamento, la familiarità con il concetto di “distanza” si è impadronita sempre di più del nostro quotidiano – spiegano gli organizzatori -. Vogliamo contribuire, invece, a trasmettere un messaggio diverso: che ovunque ci si trovi la vicinanza e l’integrazione dei nostri percorsi individuali, è la via tangibile da vivere come comunità. L’albero di Natale è simbolo per eccellenza di vicinanza, comunità, famiglia, e allora abbiamo pensato di allestire L’Albero di tutti. Un albero per tutti coloro che rimarranno distanti in questo Natale diverso, per coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa, la propria terra, come messaggio anche per tutti quelli che in questo periodo la terra l’hanno sentita come profondamente instabile“.

Foto 3 di 5









“Un albero di Natale, in collaborazione con la Cooperativa Terra di tutti, che presentano alcuni dei loro utilissimi e creativi manufatti ricavati dai materiali di scarto – spiega Livia Bartoli, titolare dell’azienda di famiglia -. In questa occasione, inoltre, sarà un piacere guardare insieme ai quadri di Roberto Costa Sesto continente che ha come tema proprio l’elaborazione di materiali di riciclo. Sempre nell’8 dicembre, avremo un corner interviste per trasmettere in diretta fb i messaggi di saluto di chi sarà presente e anche per questo vi invitiamo a fare una vostra visita. Un’iniziativa che poggia sui temi della cultura ecologica e solidale, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, per invitare a sostenere e a vivere le imprese terriotirali: proprio come spiega l’iniziativa di Sandra Bacci e Cinzia Sodini Teniamoci per mano, alla quale Vivai e GreenheArt aderiscono”.