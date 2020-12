In libreria la nuova opera di Raffaele Domenici dedicata alle suggestioni artistiche dell’allattamento al seno.

Medico specialista in pediatria e neuropsichiatria infantile, Raffaele Domenici ha diretto per 20 anni il reparto di pediatria dell’ospedale di Lucca e, negli ultimi anni di attività il dipartimento materno infantile dell’area vasta Toscana Nord Ovest: ma è autore anche di volumi che, pur affini al suo settore di interesse lavorativo, aprono il campo di indagine all’arte e alla cultura più generalista. Ed esce proprio in questi giorni in libreria edito da Pacini Fazzi, il volume dal titolo Allattamento al seno. Suggestioni artistiche, realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria.

“L’allattamento al seno può essere considerato una delle fonti di ispirazione più diffusa nella storia dell’arte – afferma Giovanni Corsello, professore ordinario di pediatria e past president della società italiana di pediatria nella presentazione al volume -. Dai reperti archeologici alle arti pittoriche e scultoree medievali e del Rinascimento, dal realismo all’impressionismo e oltre, si può tracciare quasi una mappa dell’ evoluzione delle arti figurative attraverso il modo di rappresentare l’allattamento del bambino al seno materno”. Ed è proprio questo che il volume di Domenici, anche attraverso un ricco apparato iconografico riesce a fare spaziando, nello scorrere dei capitoli, dalle fonti archeologiche e l’iconografia antica, al ricorso alle balie, all’allattamento con animali per aprirsi alle tematiche simboliche e mitologiche trattando dell’allattamento materno nelle rappresentazioni allegoriche.

Un libro da leggere e da sfogliare che si abbina la precedente edito anche questo da Pacini Fazzi in collaborazione con l’Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti, Made e Madonna.