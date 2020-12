Concerto di Natale on line per le socie del Soroptimist

Giovedì (10 dicembre) alle 18,45 si terrà, via web, un concerto natalizio promosso dal Soroptimist International Club di Lucca. Un momento voluto dalla presidentessa Francesca Molteni per salutare le socie in occasione del Natale, non potendo realizzare il tradizionale appuntamento della cena degli auguri.

Protagonista del concerto il pianista Gianni Bicchierini molto conosciuto a livello internazionale. Suonerà Beethoven, Chopin, Tchiakpsvkv e diversi brani natalizi. Il musicista suonerà dalla casa del padre della presidentessa, il noto ingegner Mauro Molteni scomparso nel 2015.

Interverranno al concerto l’assessora comunale Ilaria Vietina, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, i presidenti dei club service della città Lucca Host, Lucca e Mura, Rotary Fidapa, e altri ancora.

Chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla mail soroptimist:soroptimistlucca@gmail.com ed invieremo il link per partecipare.

Chi è Gianni Bicchierini

Pianista di grande esperienza che ha tenuto concerti, tra gli altri, al teatro Giuseppe Verdi di Pisa, il teatro San Girolamo di Lucca, il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, il conservatorio Santa Cecilia di Roma, il teatro Nuovo di La Spezia, l’Accademia di Romania di Roma, il teatro Olimpia di Vecchiano, l’ambasciata d’Austria di Roma, La Lviv Philarmonic Hall, il Rondeau Musicale di Bruxelles, il teatro Bellini di Catania. Ha suonato con la con la Lemberg Simphonietta, la Lviv Simphony Orchestra, la Klk Simphony Orchestra. È stato recentemente invitato all’academia Tchaicovsky di Kiev ad esibirsi in concerto con l’orchestra della stessa accademia.

Ha partecipato al ciclo di concerti Tutto Chopin all’auditorium Sala Cariplo di Milano e mandati in onda da Mediaset, al Bolgheri Melody Festival, alla edizione 2016 di Suonaroma, al Villa Borghese Piano Day, al Summer Festival 2017 e 2018 organizzato dall’Accademia Pianistica di Imola. È stato invitato in Argentina a suonare all’auditorium Adriana Bonoldi di Mendoza, l’Espacio Cultural Universitario di Rosario, nonché a tenere concerti e masterclass come docente all’universidad de arte y diseño di Mendoza. Ha partecipato ai concerti inaugurali ed è stato giurato del primo Windsor International Piano Competition, Inghilterra. Ha revisionato ed inciso per Tactus Record l’inedito Concertone a piena orchestra e pianoforte della compositrice lucchese Marianna Bottini. Parallelamente all’attività concertistica svolge una intensa attività didattica.