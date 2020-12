Incontri virtuali di scuola aperta all’Istituto agrario Brancoli Busdraghi

Incontri di scuola aperta all’Istituto tecnico agrario Brancoli Busdraghi di Mutigliano.

Da oltre quarant’anni l’Itas Busdraghi rappresenta il riferimento più importante per l’istruzione in campo agrario della Provincia di Lucca. Al suo interno, si sono formate nel corso degli anni figure di tecnici che hanno saputo collocarsi nel variegato ambito di attività che si aprono a favore dei periti agrari con affermata professionalità e con apprezzato merito.

L’organizzazione didattica, articolata nei tre indirizzi di produzione e trasformazione dei prodotti, gestione dell’ambiente e del territorio e viticoltura ed enologia, abbraccia i vari ambiti in cui le professionalità tecniche esprimono le proprie competenze in un contesto di riferimento che tende sempre più a dare importanza ai prodotti alimentari ottenuti con procedimenti a basso impatto ambientale.

La presenza di una vera azienda agraria annessa all’istituto, insieme con quella di una serie di laboratori in linea con le moderne richieste di un’agricoltura sempre più tecnologica e informatizzata, rappresentano il ricco corredo a supporto della formazione complessiva degli alunni che trovano pertanto modo di operativamente veder concretizzarsi i presupposti di conoscenza teorica acquisiti in classe.

In un clima quindi di massimo coinvolgimento, nella plurima serie di attività didattiche e progettuali svolte, sia della componente alunni che di quella docente, si realizza quella ideale condivisione di fini e di scopi che da sempre caratterizza l’istituto e lo fa spesso apparire agli alunni come una sorta di “seconda casa” in cui esprimersi al meglio potendo contare sulla collaborazione e sulla dedizione loro offerta dal personale docente e ausiliario. Inoltre l’istituzione scolastica è all’avanguardia a livello nazionale sull’innovazione didattica essendo scuola polo di riferimento per quanto riguarda la formazione docenti e alunni di tutta Italia.

Anche quest’anno a piccoli gruppi si organizzeranno visite in presenza dell’azienda per i ragazzi e genitori che ne faranno esplicita richiesta e non mancheranno via Meet gli incontri di scuola aperta. Il prossimo open day ci svolgerà il 12 dicembre dalle 15 alle 18, di seguito i link per accedere ai vari incontri:

Dalle 15 alle 16 https://meet.google.com/mev-wffj-ifo

Dalle 16 alle 17 https://meet.google.com/wrw-zukq-eum

Dalle 17 alle 18 https://meet.google.com/nwa-qexd-akz