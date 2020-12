Palazzo Mansi, nuova illuminazione in sala Alcova e nelle sale degli Arazzi

Prove tecniche a Palazzo Mansi per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione delle sale degli Arazzi e della sala dell’Alcova.

“Grazie al progetto Art Bonus erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca stiamo lavorando per migliorare la fruizione di questi splendidi ambienti – si legge sulla pagina Facebook -. In collaborazione e con la consulenza di Zr Light, che sta realizzando l’intervento, illumineremo gli arazzi con un sistema di luci completamente nuovo, che permetterà di vedere e godere ogni dettaglio immersi in una atmosfera di grande suggestione”.