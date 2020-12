Studenti dell’Isi Machiavelli al lavoro sui diritti umani per la Festa della Toscana

L’Isi Machiavelli in occasione della Festa della Toscana ha promosso un’interessante iniziativa, intitolata Grazie Toscana, terra di libertà, che è stata accolta con partecipazione dagli studenti della scuola, che hanno prodotto lavori significativi e pertinenti a quanto era stato richiesto.

La dirigente scolastica Mariacristina Pettorini riferisce che numerosissime sono state le classi che si sono distinte per i lavori didattici prodotti finalizzati a commemorare la giornata celebrativa. Queste ultime, infatti, nonostante gli impegni quotidiani, hanno ritagliato momenti extra per realizzare video, monografie, power point, disegni ed elaborati scritti legati alla tematica della pena di morte. Molti studenti e molti docenti, uniti dalla passione civile e dal desiderio di dare il loro contributo all’iniziativa, durante la settimana hanno utilizzato Meet nelle ore pomeridiane per realizzare i lavori e dare un significativo contributo all’attività didattica promossa dalla scuola.

Grande è stato l’entusiasmo e sincero è stato l’impegno che ha permesso la realizzazione dei video e degli elaborati pubblicati sulla pagina ufficiale della scuola. Sono diciassette, complessivamente, le classi che hanno dato vita alla straordinaria iniziativa.

Dietro i lavori profondi, originali e ricchi di contenuti e, ovviamente, dietro le classi c’è stata la regia dei docenti che hanno dedicato lezioni agli argomenti legati ai diritti umani, hanno orientato le attività degli studenti e condiviso insieme a questi ultimi riflessioni importanti.

Diciassette sono anche le classi che il 10 dicembre hanno partecipato al meeting di Firenze per celebrare la Giornata mondiale dei diritti umani (7 classi dell’istituto professionale Civitali, 5 classi del liceo Paladini e 2 classi del liceo Machiavelli).

“A prescindere dal corposo numero di classi presenti alla manifestazione – dice la dirigente Pettorini – e dal numero decisamente alto di classi che hanno aderito all’iniziativa Grazie Toscana, terra di libertà, quello che preme dire, e con una punta di orgoglio, è che i nostri studenti hanno dimostrato di meritare di essere tra le 12mila persone che il 10 dicembre, anche a distanza, hanno chiesto al mondo più umanità. E ha meritato di essere al Mandela Forum la nostra scuola perché il 10 dicembre per noi non è solo una data. I diritti umani e i principi che li hanno ispirati sono fondamentali per la nostra comunità scolastica. Da due anni dedichiamo almeno una giornata al mese alle tematiche dei diritti umani e alle più gravi violazioni di essi. E ogni giorno, nutriti di fiducia e di speranza, cerchiamo di migliorare il mondo attraverso i nostri alunni. Anche il 10 dicembre abbiamo provato a farlo: Io ti difendo, il videomessaggio attraverso il quale gli studenti dell’Isi Machiavelli chiedono al mondo di ritrovare l’umanità che spesso smarriamo, sarà pubblicato sul sito della Regione Toscana in una sezione dedicata ai lavori didattici per la Giornata mondiale dei diritti umani 2020. Poche settimane ci separano dalla fine di un anno complesso che abbiamo cercato di portare avanti e di concludere nel migliore dei modi. E così intendiamo iniziare il nuovo anno. Approfittiamo per abbracciare idealmente la nostra comunità ed augurare a tutti le migliori cose”.