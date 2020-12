Castelnuovo, altri 3 concorrenti si sfidano su un quiz tra storia e cultura del comune

Prosegue, dopo il successo della prima puntata, la seconda edizione di Fts on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana e il teatro Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus che andrà in onda in diretta sulle pagine Facebook teatro Alfieri (Castelnuovo Garfagnana) e Teatronline, venerdì (18 dicembre) alle 21,15.

Tre i concorrenti appartenenti a varie realtà associative e culturali del territorio comunale che si sfideranno, rispondendo a quesiti sui monumenti, sulle curiosità artistiche e sugli spettacoli che hanno interessato Castelnuovo Garfagnana. Giocherà con noi Brigitta Carnicelli, insegnante del Centro Studio Danza & Artis’t di Ilaria Pilo, Elisa Togneri, giovanissima studentessa rappresentante della Filarmonica Giuseppe Verdi di Castelnuovo Garfagnana e Ginevra Santi, studentessa liceale appassionata di teatro e aspirante attrice che frequenta una classe dei corsi di teatro che si tengono presso il Teatro Alfieri tenuti da Alessandro Bertolucci.

Ospiti della puntata un altro allievo dell’associazione Experia, Andrea Marchetti, talentuoso studente liceale di Coreglia Antelminelli con la passione della recitazione, Sharon Bonugli per la Pro Loco di Castelnuovo che ci racconterà un altro pezzo di storia del teatro locale e l’ospite misterioso, una figura di fama nazionale che nelle due ultime stagioni è stato Castelnuovo o nella rassegna estiva o in quelle invernali che i concorrenti dovranno indovinare e che al termine del gioco concederà live un’intervista in esclusiva.

Fts On Air-Quiz Show è un modo divertente per approfondire la conoscenza del territorio di tutto il comune di Castelnuovo, della sua storia e delle sue eccellenze del centro e delle sue frazioni. La trasmissione, realizzata da Neon Film Production, Stefano Cosimini e Simone Gonnelli, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Garfagnana e dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, e dalla Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana, è scritta e condotta da Francesco Tomei.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, vuole essere anche un’occasione per sostenere le attività che stanno fronteggiando la crisi legata all’emergenza sanitaria. I premi in palio sono offerti da otto aziende locali: Pasticceria Franco, Abbigliamento Colibrì, Coffee Service, Masquenada Punto Calcio, Moscardini 2 Abbigliamento, Antonella Casa del Regalo, Gents New Concept Hair and Beard Studio e l’Aia di Piero.