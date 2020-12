Procedono secondo la tabella di marcia i lavori di restauro e miglioramento del teatro del Giglio per un importo totale di 1,5 milioni di euro di cui 846mila euro finanziati dalla Regione Toscana.

In particolare gli interventi riguardano il restauro e l’automazione della buca d’orchestra che consentirà di modificarne in tempi brevi l’assetto a seconda delle esigenze, per 200mila euro; il rifacimento della pavimentazione in legno del palcoscenico e della buca per 120mila euro; la manutenzione straordinaria di quattro batterie di servizi igienici non compresi in un precedente intervento, per un totale di 180mila euro; la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici del palcoscenico delle scale principali e di emergenza e del terzo e quarto ordine per 350mila euro; e infine la sostituzione delle poltrone di entrambe le sale del teatro del Giglio e del San Girolamo per per 230mila euro.

“Questi importanti lavori intrapresi in un periodo di chiusura forzata permetteranno al teatro del Giglio di ripartire alla fine dell’emergenza sanitaria con servizi, spazi e strutture rinnovate e più funzionali – affermano gli assessori all’urbanistica e alla cultura Serena Mammini e Stefano Ragghianti – L’amministrazione è impegnata in una vera e propria operazione ‘teatri’ che riguarda anche il San Girolamo e il teatro di Ponte a Moriano. Il teatro del Giglio è prima istituzione culturale della città, fondamentale per la ripresa degli spettacoli e delle principali manifestazioni cittadine: un elemento fondamentale per l’immagine e l’attrattiva della città nel contesto nazionale ed internazionale”.

“Ogni volta che si interviene in maniera strutturale su un teatro storico si ha come diretta conseguenza la penalizzazione dell’attività di spettacolo e della sua fruizione da parte del pubblico – dichiara Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio – In questo caso, la sovrapposizione cronologica tra la chiusura delle sale teatrali causa Covid-19 e i lavori ci permette – sebbene per una terribile casualità, che nessuno di noi avrebbe mai desiderato vivere – di stare lontani dal nostro pubblico e dalla programmazione dei nostri cartelloni il minor tempo possibile. Questi mesi autunnali, oltre che per la realizzazione di spettacoli in streaming, ci sono necessari per il nostro lavoro di costruzione delle stagioni lirica, prosa, danza e teatro ragazzi, che prenderanno vita non appena sarà possibile accogliere di nuovo il pubblico in sicurezza nelle sale rinnovate grazie a questo imponente intervento di riqualificazione reso possibile dall’amministrazione comunale”.