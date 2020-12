Festa di Natale in diretta Facebook per ‘Nati per scrivere’

L’associazione Nati per scrivere invita soci, amici e lettori a una specialissima festa di Natale, per promuovere insieme arte e cultura, in diretta Facebook. Mercoledì (23 dicembre) alle 18,30, andrà “in onda” l’ultima puntata del 2020 di Culturalmentre, la rassegna letteraria virtuale promossa dalle associazioni Nati per scrivere e L’Ordinario. Un’occasione per ritrovarsi, tra amanti dei libri, per un aperitivo in compagnia, sia pur rimanendo a distanza.

“Avremmo voluto organizzare un bell’evento dal vivo, insieme a tanti scrittori, per sostenere la cultura e l’editoria indipendente, ma abbiamo dovuto chinare il capo di fronte a questa battaglia contro il covid, lungi dall’essere terminata .- dichiara Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione viareggina – Ma non abbiamo voluto rinunciare all’idea di ritrovarci, anche se online, per scambiarci gli auguri, in quella che si configura come una piccola festa della cultura”.

Appuntamento per mercoledì (23 dicembre) alle 18,30, con la Festa di Natale di Nps, in diretta sulle pagine Facebook: Nati per scrivere, Nps Edizioni e L’Ordinario.

Si parte alle 18,30 quando arte e cultura si incontrano nei lavori di Betty Crea, nome d’arte dell’artista lucchese Elisabetta Donaglia, già ospite al festival Lucca Città di Carta” che mostrerà al pubblico le sue ultime creazioni, intervista da Romina Lombardi, direttrice de L’Ordinario e Alessio Del Debbio. Di recente, ha illustrato il bellissimo calendario del tempo dovuto, progetto congiunto delle associazioni.

Alle 19 tavola rotonda virtuale sulla letteratura per ragazzi e bambini, in compagnia di tanti scrittori, come Alessandro Ricci (Il giovane Achille), Luciana Volante (Perla di mare), Maria Pia Michelini (Tito il dito) e Daniela Tresconi (Il piccolo faro), e di un’ospite d’eccezione: Cristiana Traversa, narratrice, autrice di teatro per ragazzi e curatrice di numerosi progetti a sostegno dell’infanzia.

Alle 19,30 il folclore italiano rivive nelle pubblicazioni di Nps Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere. Ospiti gli scrittori Franco Giacoia e Laura Rizzoglio, rispettivamente vincitore e finalista della prima edizione del concorso Misteri d’Italia, che nel 2021 pubblicheranno i loro romanzi proprio con Nps Edizioni. In chiusura,intervento di Francesca Cappelli, poliedrica artista fiorentina: musicista, cosplayer e autrice del romanzo urban fantasy L’altra anima della città e della colonna sonora che lo accompagna.

Durante la diretta, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, alle attività proposte e ai giochi, per vincere i libri in palio.

La rassegna Culturalmentre tornerà regolarmente ad anno nuovo, tutti i mercoledì, a partire dal 6 gennaio, con nuovi appuntamenti su folclore e fantastico, scrittura, lettura e editoria.