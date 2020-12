Anche la storia di una lucchese nel libro di Miss Mamma Italiana

C’è anche una mamma italiana, Chiara Nora Giani, 45 anni di Lucca, già Miss mamma italiana damigella d’onore 2012 nel libro Miss Mamma e il suo patron Paolo Teti, una storia italiana.

A San Mauro Mare – Riviera Romagnola, nella sala eventi del ristorante il Caminetto, è stato presentato alla stampa ed alle autorità, il libro a cura di Davide Buratti, edito dalla società editrice Il Ponte Vecchio e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli e da Romagna Acque Società delle Fonti.

Alla presentazione del libro che si è tenuta (con tutte le dovute misure di sicurezza) a San Mauro Mare, la località turistica della Riviera Romagnola, dove da sempre vive Paolo Teti, patron del concorso nazionale Miss Mamma Italiana, sono intervenuti Cristina Nicoletti, vicesindaco del Comune di San Mauro Pascoli (il Comune che comprende la frazione San Mauro Mare), Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, il giornalista e scrittore Davide Buratti e le mamme miss che, con il patron Paolo Teti, sono protagoniste del libro.

Paolo Teti ha iniziato la sua attività di conduttore e intrattenitore a 16 anni, partendo proprio nella sua città. Sono gli anni delle prime radio libere e delle tv commerciali, dove Paolo inizia la sua professione di presentatore. Partito dal nulla, ha contato solo sue forze, prima con l’aiuto del papà Italo, della mamma Gigliola e del fratello Giovanni, poi con quello della moglie Maria Grazia e delle figlie Giorgia e Gloria, facendosi guidare dalla propria costanza e determinazione.

Il format che più rappresenta Paolo Teti è sicuramente Miss mamma italiana, l’unico concorso di interesse nazionale dedicato alla mamma, la figura più bella, vera ed importante della nostra famiglia e della nostra società. Il libro non ripercorre solo la storia umana, personale e professionale di Paolo Teti, ma racconta uno spaccato della nostra Italia, con i racconti di trenta mamme miss che nelle 28 edizioni di Miss mamma italiana sono state protagoniste del concorso stesso, raccontando la loro esperienza di mamma, di donna, di miss e come hanno vissuto il periodo di quarantena (durante il primo lockdown).

Tante le foto che accompagnano i racconti raccolti nel libro, da quelle in bianco e nero di Paolo Teti bimbo, ragazzo e giovane presentatore di eventi, fino a quelle dei giorni nostri e delle mamme miss, per la maggior parte, scatti della fotografa Gloria Teti, figlia di Paolo.

Miss Mamma Italiana concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, curato dalla Te.Ma spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso e di altri concorsi come Miss Nonna e Miss Suocera) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia Evergreen per le mamme con più di 56 anni.

Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541.344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it.