Lucca Crea, si riorganizza il calendario: collezionando slitta al 2022

Lucca Crea rivede il calendario degli eventi in programma nei primi mesi del 2021. Le modifiche riguarderanno sia gli eventi organizzati da Lucca Crea che quelli realizzati da terzi al Polo Fiere di Lucca.

La struttura e lo staff della società hanno risposto alla crisi con elasticità e modificando i moduli organizzativi, per adeguarsi in modo immediato alle variazioni attuate di volta in volta sulla base degli aggiornamenti normativi anti Covid. Il calendario quindi potrà essere ancora rivisto durante i prossimi mesi, sulla base degli sviluppi sanitari e delle disposizioni di contenimento della pandemia.

Nel frattempo gli organizzatori dell’Esposizione internazionale felina hanno comunicato a Lucca Crea l’annullamento della data prevista per il gennaio 2021 (al Polo Fiere); mentre Lucca Collezionando, che si doveva svolgere in febbraio ed è stata riprogrammata per il 26 e 27 febbraio 2022.

Per il momento restano confermati il Salone dell’edilizia e della casa, previsto per inizio primavera, e Lucca Tattoo Expo, che potrebbero comunque subire slittamenti di data in base all’evolversi della situazione sanitaria dei prossimi mesi. Verdemura, l’evento primaverile dedicato al giardinaggio, si riposiziona invece il 14, 15 e 16 maggio.