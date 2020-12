L’attore Marco Brinzi recita in dialetto lucchese

Per omaggiare Remo Rapino (premio Campiello 2020), la casa editrice Minimumfax guidata dal grande entusiasmo di Daniele Di Gennaro, ha invitato alcuni attori e nomi dell’arte italiani a leggere nel proprio dialetto la parte iniziale del romanzo, Vita Morte e miracoli di Liborio Bonfiglio. Ogni artista recita con il proprio accento e le sue parole, per far vivere un fuori margine come Liborio, con altre voci, altre facce, altri dialetti.

Il progetto è visitabile sulla pagina social della casa editrice Minimumfax, hanno aderito Fabrizio Gifuni, Valerio Mastrandrea, Lunetta Savino, Alba Rolwacher, Lo stato sociale, Paolo Rossi e tanti altri magnifici attori.

Per rappresentare la Toscana è stato scelto l’attore lucchese Marco Brinzi che si è cimentato nella sua performance, utilizzando il dialetto lucchese.

“Daniele mi ha invitato a creare questo omaggio e ne sono felice, facendolo, anche grazie al nostro dialetto, toscano, per la precisione, lucchese – spiega l’attore –. È stupendo notare quanto il testo prenda vita ancora di più traducendolo in differenti dialetti. È un libro magnifico che testimonia attraverso la voce di Liborio, il protagonista, la storia italiana del ‘900 che lui ha attraversato”.

Il video di Marco Brinzi è appena stato pubblicato sulla pagina Facebook della casa editrice Minimumfax e si aggiunge agli altri che compongono l’intero progetto.

“Attualmente, sono in prova con il Piccolo a Milano per la ripresa della Tragedia del Vendicatore regi di Declan Donellan, lo spettacolo doveva andare in scena a Milano in questi giorni ma, come purtroppo sappiamo, i teatri sono ancora chiusi – aggiunge Marco Brinzi – Avere la possibilità di continuare a provare e lavorare con i compagni in scena, è un modo di dire anche al pubblico che, nonostante i teatri siano chiusi, per adesso dentro c’è ancora vita e creazione. Un bel gesto da parte del Piccolo”.

L’attore Marco Brinzi sarà presente anche il 3 giugno, per una serata dedicata a Giuseppe Ungaretti dal titolo “Unga”, assieme ai musicisti Laura De Luca e Marco Cattani. L’evento è stato fortemente voluto e sostenuto dall’associazione Lucchesi nel mondo e dalla sua presidente Ilaria Del Bianco.