Il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro del Giglio quest’anno sarà trasmesso su Noi tv venerdì (1 gennaio) alle 17 e in live streaming sul sito.

Il concerto sarà senza pubblico in ottemperanza alle normative per il contrasto alla diffusione del Covid19 e si svolgerà nella Chiesa di San Francesco, visti i lavori di riqualificazione che rendono impossibile l’utilizzo di sala e palcoscenico del teatro. Il concerto, su Noi tv sarà fruibile in maniera del tutto libera e gratuita. Organizzato e promosso dal Teatro del Giglio, in collaborazione con l’Istituto superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini e con la sua Orchestra, il concerto di Capodanno vede impegnati il soprano Alida Berti, di recente amatissima interprete sul palcoscenico del ruolo di Suor Angelica, cui si affiancano Ilaria Casai (soprano) ed Elena Fioretti (mezzo soprano). La direzione musicale del concerto è affidata al maestro Gianpaolo Mazzoli, alla guida dell’orchestra dell’Istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini di Lucca.

Il programma proposto al pubblico per questo primo appuntamento musicale dell’anno spazia da Giacomo Puccini e Georges Bizet, da Jacques Offenbach a Charles Gounod, passando attraverso Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Leroy Anderson, Johann Strauss figlio e Leonard Cohen.

Ecco nel dettaglio la scaletta del Concerto di Capodanno