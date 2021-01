Domani (3 gennaio) sulla rete televisiva olandese SkyHigh TV, andrà in onda la prima puntata del documentario Chazia e Puccini.

Il programma televisivo è stato realizzato da una delle più grandi società di produzione dei Paesi Bassi, che crea e distribuisce a livello internazionale più di quaranta programmi per emittenti pubbliche e private. La produzione è stata possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, la Fondazione Festival Pucciniano, Arcidiocesi di Lucca, Teatro del Giglio e con il supporto dell’Ufficio turismo del Comune di Lucca.

Il format è costituito da un viaggio di quattro puntate nei luoghi di Puccini. La conduttrice Chazia Mourali, grande amante del canto lirico e appassionata della musica pucciniana, indaga la personalità e i luoghi che hanno visto la presenza del grande compositore lucchese.

Ogni puntata è dedicata a una delle maggiori opere liriche del Maestro: Chazia seguirà gli spostamenti di Puccini nel suo contesto internazionale: da Lucca e Torre del Lago a Milano, da Roma a New York e Buenos Aires, fra musica, storia, aneddoti e curiosità. Grandi protagonisti Puccini Museum – Casa natale, la chiesa di San Pietro Somaldi con il suo organo a canne che conserva ancora oggi un autografo del maestro. E poi Lucca, con il suo centro storico dove, attraverso interviste, i lucchesi si sono prestati a raccontare il loro grande concittadino autore delle opere liriche ancora oggi più popolari e rappresentate nel mondo.

“Un bel regalo per la nostra città – commenta il sindaco Alessandro Tambellini – e un buon auspicio per il 2021, che possa riconfermare appieno il ruolo di primo piano che Lucca ha acquisito a livello internazionale negli ultimi anni, grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, ognuno per la propria parte”.