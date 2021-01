‘Invidiabox’, in uscita sulle piattaforme digitali la nuova compilation della White Dolphin Records

E’ in uscita sulle piattaforme di musica digitale la compilation Invidabox, una raccolta di band e artisti della scena underground italiana prodotta dalla net label White dolphin records.

Nella raccolta sono presenti la Pop Trap intimistica di Francesco Zangrandi, le chitarre “darkeggianti”dei Devya, le sequenze “progressive e psichedeliche” degli Stringe di Mattia Romanut, il basso elettrico “sintetico” dei D.I.Y. with Malice, la potente punk rock dei Commando, la dark wave intimista a volte inquietante e soft touch dei Michellanea con il loro nuovo Ep Unlogic, la Vapor Wave estiva e colorata degli Esteticadriatica e la voce sopranile della vocalist lucchese Darquette con il suo tributo agli Smiths con la cover There is a light that is never goes out.

Invidiabox sarà disponibile su Bandcamp e su altri music digital store dal 6 gennaio 2021 con otto artisti e 11 tracce. Sono inclusi i bonus posters catalogue della label , il sito della compilation e i link social di tutti gli artisti.