Live streaming da Lucca Libri per l’Epifania con Stefano Nottoli

Live streaming di Epifania con il musicista Stefano Nottoli.

Nottoli ha organizzato un concerto in diretta streaming che sarà trasmesso sulla sua pagina Facebook mercoledì (6 gennaio) alle 18. Nottoli si esibirà direttamente da Lucca Libri caffè letterario che a messo a disposizione il suo spazio dedicato ai concerti che in questi mesi è rimasto in attesa.

“Ma questo spazio – spiegano gli organizzatori – è ancora vivo perché impregnato delle anime che vi sono passate, ci sono le attese per un treno in partenza, c’è l’odore del profumo di caffè o delle pagine dei libri letti ai tavoli, c’è il suono dei concerti passati e il silenzio degli abbracci. In questa attesa impieghiamo il tempo cercando di regalare momenti di spensieratezza e di auspicio, come la Befana che arriva e porta i dolci per il nuovo anno, per il tempo che verrà”.