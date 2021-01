Le 4 migliori tecnologie che hanno influenzato gli appuntamenti moderni

A partire dal 1991, anno di nascita del web, tante cose sono cambiate. La nostra vita intera ha cambiato baricentro, e cose che prima sembravano immutabili oggi sono solo un lontano ricordo. Uno degli aspetti che più ha sentito l’impatto del progresso è quello riguardante gli appuntamenti romantici tra persone.

Oggi sembra più che naturale conoscere persone nuove attraverso il web, eppure anche solo una generazione fa le cose stavano in maniera totalmente diversa, ed era impensabile trovare un partner che non fosse in qualche modo collegato al proprio cerchio di amicizie o conoscenze. Proviamo a dare uno sguardo alle 4 tecnologie che maggiormente hanno segnato questo cambio di paradigma.

1.Piattaforme di incontri online

Di tutte le tecnologie che hanno avuto un impatto sugli appuntamenti moderni, la più rilevante è stata l’avvento dei siti web o come diremmo in Italia, dei siti per appuntamenti. Questo genere di siti che si è specializzato nel permettere alle persone di conoscersi online, per poi incontrarsi dal vivo, fa parte dell’armamentario di serie dei nostri ragazzi moderni, ma progressivamente sta conquistando anche le fasce via via più attempate di popolazione. I vantaggi in termini di numero di contatti, e possibilità di scelta dei tratti di un possibile partner, sono troppo dirompenti per essere ignorate.

2. Social media

Alcune coppie si incontrano anche molto banalmente attraverso i social media. Non si tratta dell’ambiente ideale per cercare un partner, troppo dispersivi ed esposti, ma si sa. A cuor non si comanda!

3. Software di chat video

Inizialmente nate come social media, sono state soppiantate dalle piattaforme moderne. Oggi le chat sono relegate a strumenti di comunicazione tra persone che si conoscono già, ed è quindi diventato difficile conoscere gente nuova attraverso questi strumenti. Tanto più che le chat più famose sono di proprietà di aziende, che a loro volta sono già proprietarie dei più grandi social media della terra, ed è quindi improbabile che decidano di mettere i due strumenti in competizione diretta tra loro.

4. Realtà virtuale

La realtà virtuale la inseriamo in questo elenco perché è una promessa! Dal futuro ci attendiamo che le piattaforme di incontri siano in grado di implementare questa tecnologia, oggi così promettente nel campo videoludico, anche nel settore degli appuntamenti online.

Queste sono state le 4 tecnologie (o forse le 3+1) che a forza si sono insinuate nelle nostre vite, le hanno stravolte e modificate così tanto che non sappiamo quanto un ragazzo moderno sarebbe in grado di rapportarsi ad una ragazza di solo 200 anni fa, probabilmente la metà dei termini che utilizza, lei nemmeno li capirebbe.

Tuttavia per una questione di onestà intellettuale, anche se il cambiamento ed il progresso sono qualcosa che naturalmente hanno sempre spaventato gli uomini, bisogna anche essere in grado di ammettere candidamente quanto il nostro mondo sia nettamente migliore rispetto a quello dei nostri antenati.

Ogni generazione umana ha sempre consegnato a quella successiva un mondo più evoluto. Il settore degli appuntamenti romantici è uno di quelli che più si è opposto al cambiamento, proprio perché andava a toccare fibre molto intime della nostra umanità, ma è anche quello che più ne ha beneficiato. Oggi pressoché ogni minoranza sessuale ha la propria comunità specifica, e per trovare un partner compatibile, vicino geograficamente, basta dedicarsi qualche minuto ad esplorare i migliori siti specifici. Il mondo non è mai stato così piccolo e così disponibile, quel che ne faremo e come lo useremo dipenderà solo da noi e le generazioni che verranno.