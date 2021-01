Riprendono le visite guidate all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Nel rispetto delle norme anti Covid, sabato (30 gennaio) e sabato 6 febbraio all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano riprendono, a grande richiesta, le visite con audio guida. I turni di ingresso alla struttura sono due, dalle 9,30 alle 11 e dalle 11 alle 12,30. L‘ingresso, su prenotazione, è riservato ad un massimo di 10 persone a turno.

La prenotazione obbligatoria si effettua nel sito web della Fondazione Mario Tobino. Alla conferma della prenotazione della visita seguirà il link per scaricare sullo smartphone l’audio guida, che si potrà ascoltare nell’ex ospedale di Maggiano in modalità off-line poiché la struttura è priva di wifi. Per informazioni telefoniche si può chiamare, al mattino, il numero 0583.327243.

La visita guidata prevede: un percorso all’interno dell’ex ospedale psichiatrico (giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostro della divisione femminile, chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica), per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. Un percorso espositivo nella Casa Medici, sede della Fondazione.

Il percorso espositivo comprende la visita alle due stanzette del medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell’itinerario espositivo Stanze con vista sull’umanità che ripercorre la storia della psichiatria dall’800 fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica.