I Rifiuti zero al centro del secondo appuntamento con ‘I giovedì dell’ambiente’

Si terrà giovedì (18 febbraio) alle 21 il secondo appuntamento dell’iniziativa I giovedì dell’ambiente. L’evento fa parte del ciclo di incontri online, in diretta sul canale YouTube del Comune di Capannori, promossi dall’amministrazione comunale per dare alla cittadinanza la possibilità di approfondire e stimolare il confronto su temi ambientali di attualità e grande importanza per il territorio.

Titolo dell’incontro è Rifiuti zero: costruiamo i prossimi passi. Con la partecipazione di Rossano Ercolini, coordinatore del centro di ricerca Rifiuti Zero del Comune e di Alessio Ciacci, presidente di Ascit, al centro dell’incontro ci sarà la gestione dei rifiuti e delle nuove prospettive per i prossimi anni. L’incontro sarà aperto dai saluti dell’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e sarà coordinato da Francesco Sorbi, ingegnere elettronico.