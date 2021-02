Jam Academy, inizia la collaborazione con Fab Martini

Inizia la collaborazione di Jam Academy con Fab Martini, compositore di colonne sonore per cinema e tv. Jam Academy aumenta ancora la sua connessione con il mondo del lavoro, tra i principali scopi dell’offerta formativa che porta avanti da venti anni. Dal 2018 ha appositamente attivato il progetto dedicato Jam Job Placement che offre ai già diplomati e agli studenti la possibilità di coniugare il percorso di studi effettuato con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale.

Fab Martini è compositore, producer e sound designer; ha composto la colonna sonora per il film Epoch (John Robson) e ha creato il sound design per il pluripremiato cortometraggio d’animazione Snowfall (Conor Whelan). In tv, ha scritto e composto musiche, tra gli altri, per Sky, Microsoft, Canon, Mediaset, Bosch, Widiba, Uefa, Nestlè, Piaggio, Indesit, Enel, Regeneron, Ikea, Loacker, Snam, Oris, Unicredit, Skoda, Samsung, Eni, Moto Guzzi, Volvo, Agusta Westland, Samsonite, Zambon, Royal Caribbean, Indena, Aprilia, Nissan, Opel, Rayban, USA Today, Upwork, Regeneron, Etro, Kellogg’s, Discovery Channel, Lamborghini. Ha inoltre collaborato con agenzie pubblicitarie, registi, creativi e società di produzione in tutto il mondo ed è producer e songwriter di artisti tra cui Tommy Dali, Novelo, Nomercyblake, Mose.

Nell’ambito di questa collaborazione, Fab Martini e Jam Academy vogliono offrire un’opportunità a tutti gli studenti per entrare nel mercato dell’industria musicale attraverso la propria musica, attraverso la propria creatività, cercando Type Beat da inserire nel mercato musicale. I type beat sono strumentali fatti per emulare lo stile di un famoso artista o produttore. All’indirizzo apposito (clicca qui) si trovano tutte le informazioni e i dettagli.