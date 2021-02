‘Fashion in flair’ torna a Villa Bottini a maggio e con orario prolungato

Da venerdì 7 a domenica 9 maggio Villa Bottini ospiterà la decima edizione di Fashion in Flair.

Una novità assoluta l’edizione di maggio e il nuovo orario d’apertura prolungato fino alle 21,30 venerdì e sabato, e domenica fino alle 20. Una nuova occasione per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta e per scoprire gli angoli più nascosti del meraviglioso giardino di Villa Bottini, nella sua piena fioritura. Rimane fissata per ottobre invece la consueta edizione della mostra mercato del ben fare made in Italy.

L’ormai consueto evento dove artigianato, moda, arte e prelibatezze del gusto, saranno i protagonisti di una delle kermesse più attese dal pubblico lucchese e non solo, accoglierà in sicurezza e nel rispetto delle normative covid-19, circa 100 espositori provenienti da tutta Italia rigorosamente produttori Made in Italy.

Negli ambienti storici suggestivi di Villa Bottini, gli ospiti avranno la possibilità di ‘scoprire’ ed acquistare abiti ed accessori moda, gioielli e bijoux, complementi d’arredo ricercati e dal design innovativo, dove la tradizione lascia aperta la porta ad esperimenti di recupero e di reinterpretazione del vintage. Per la cura della persona, cosmetici e fragranze ottenuti dalla lavorazione di materie prime naturali e di alta qualità.

Ricchissima anche l’area food con gli ‘artigiani del gusto da assaggiare, anche, in versione street-food. La formula “ingresso libero” permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni, di godersi momenti di shopping e relax.

“Siamo arrivati alla decima edizione di questa magnifica manifestazione – dice Elisa Bianchi, presidente di Eccellenti maestrie, associazione culturale promotore della mostra mercato – quale migliore occasione per raddoppiare gli appuntamenti dell’evento ed inaugurare la prima edizione di Primavera!”.

L’evento è stato possibile grazie a Comune di Lucca, Confartigianato Cna, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, promossa dall’Associazione culturale Eccellenti maestrie.

Per gli artigiani interessati a partecipare: espositori@fashioninflair.com o 333.1540263