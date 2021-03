Rimandato a novembre il tour de Le Cirque world’s top performers

Le Cirque world’s top performes è stata costretta, per la quarta volta, a riprogrammare i due tour italiani degli show Alis e Tilt.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le ultime disposizioni diramate dalle autorità hanno infatti imposto alla più grande compagnia europea il posticipo delle date dei due spettacoli, uno dei quali, Alis, avrebbe dovuto svolgersi nel palazzetto lucchese. I migliori artisti del mondo, provenienti dal Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo internazionale, torneranno in scena da novembre 2021 a gennaio 2022. In particolare il tour Alis sarà a Lucca il 19,20 e 21 novembre.

“Dall’inizio della pandemia, questo terzo rinvio è un altro colpo durissimo a livello economico – spiega la compagnia -. Le Cirque Wtp non beneficia di nessun aiuto o sostegno e sta facendo del proprio meglio per superare, da oltre un anno ormai, la lunga inattività imposta dall’emergenza sanitaria. Si va avanti con determinazione e contando solo sulle proprie forze, per mantenere attiva una doppia compagnia con oltre 70 artisti di livello mondiale, il personale per gli allestimenti, le attrezzature per andare in scena e i mezzi per viaggiare in tour. Ora ci sono 8 mesi di tempo per sperare che la situazione migliori e per consentire alle autorità di far riaccendere i riflettori, riportando il pubblico nei teatri e nelle arene. Gli spettacoli dal vivo e l’intero comparto dell’intrattenimento hanno bisogno di ripartire”.

Per chi ha acquistato un biglietto per gli show Alis oppure Tilt, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto Cura Italia non è previsto alcun rimborso, ma sarà erogato il voucher direttamente da Ticketone, che consentirà di poter assistere ad uno show organizzato da Le Cirque Wtp nel 2021. Il voucher dovrà essere richiesto entro il 4 settembre 2021. Per chi lo desidera, è possibile collocare in vendita i biglietti su www.fansale.it, il mercato di rivendita di biglietti di TicketOne, dove il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.