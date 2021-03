Nicolas Di Benedetto in arte Nko l’unico lucchese ad aver vinto il Disco d’oro.

Incomincia a undici anni a suonare la batteria e capisce subito che quella sarà la sua strada.

Continuando a studiare, prima forma un gruppo andando a suonare in vari locali, in seguito come solista si esibisce in discoteche della lucchesia e della Versilia. E’ molto attivo su You Tube con molti video ma si rende conto che rimanendo a Lucca per il suo tipo di musica non sarebbe riuscito a esprimersi. Nel 2018 decide di trasferirsi a Milano ed anche lì suona come batterista in alcuni locali. È notato e nel 2019 avviene la svolta, è chiamato a fare la tournée di Sfera e Basta con quindici date in tutta Italia. Nel frattempo incomincia a scrivere musica, perché il suo obiettivo e diventare produttore. Finita, la tournée incominciano a uscire vari pezzi per diversi interpreti, sempre di musica trap con buoni successi. Nel 2020 è chiamato da Ketama per fare la tournée come batterista, dopo la prima a Londra, fanno una tappa a Bari e purtroppo la pandemia di Covid19 colpisce anche loro come tutti gli artisti e tutte le tappe sono cancellate.

Ma Nko non si perde d’animo e si butta sulla produzione, esce un pezzo dietro l’altro sempre con più successo nelle classifiche italiane. Ad agosto è chiamato a girare uno spot per il Comune di Milano con Carlo Cracco, Ghali e ad altri personaggi milanesi, a settembre porta la sua musica all’Arena di Verona per il concerto Covid con tutti gli artisti italiani. Continua a produrre musica e i suoi pezzi incominciano a scalare le classifiche fino a quando a dicembre esce Louboutin che sarà la sua consacrazione, questo sarà il pezzo che vincerà il suo primo Disco D’Oro.

Con il 2021 sta continuando la sua produzione con grande successo Amg, Fame Odio e Dolore e l’ultimo Movie che in ventiquattro ore è già terzo nella classifica dei brani più ascoltati di Spotify.