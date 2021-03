‘Tra musica e scienza’, il teatro torna on line con tre spettacoli

In attesa di poter tornare a vivere la bellezza del teatro in presenza, La Cattiva Compagnia e il Comune di Lucca propongono tre spettacoli on line, in un cartellone virtuale appositamente realizzato, denominato Tra musica e scienza.

Tre momenti concepiti per bambini, ragazzi e famiglie, con i quali si esplora il legame tra la musica e la scienza, che con le loro storie e le loro intrinseche strutture creano tra esse dei collegamenti indissolubili, basti pensare che la musica è fisica. Tre appuntamenti per raccontare in modo piacevole per tutti: un’Opera lirica, Il flauto magico del grande Mozart (6 marzo alle 18,30); la vita e le meravigliose composizioni musicali del Maestro lucchese Luigi Boccherini con In viaggio con Boccherini (7 marzo alle 18,30); per chiudere con Lumen – Tra scienza e sogno, che narra la vita di una donna e scienziata come Marie Curie, prima e unica a vincere due Nobel in discipline diverse, fisica e chimica, portata ad esempio alle nuove generazioni in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo alle 18,30).

Tutti gli spettacoli sono fruibili gratuitamente on line sul canale Youtube del Comune Live Love Lucca, visibili nel giorno e nell’orario indicato. Gli stessi saranno anche proposti alle scuole per una speciale visione rivolta agli studenti.

“Impensabile fermare l’istruzione, la formazione e la cultura. – commenta Ilaria Vietina, assessora del Comune alle politiche formative – I momenti difficili che stiamo vivendo ci sfidano a trovare nuovi modi di studiare, imparare, socializzare, fare cultura ed intrattenimento. Il Comune di Lucca è al fianco di chi, nel pieno rispetto delle normative, mette in atto innovative strategie per portare avanti le iniziative utili alla crescita degli individui. Per questo proponiamo la visione di queste opere teatrali, messe a disposizione gratuitamente delle scuole, delle persone e della cittadinanza. Nell’occasione dell’8 marzo, mi piace l’idea che le nuove generazioni possano trovare ispirazione, in particolare nella vita di una pioniera della scienza moderna, come Marie Curie, che ai primi del ‘900 fu una vera protagonista che conquistò nuovi spazi per le donne e per la loro emancipazione e oggi, più in generale, può essere esempio per la parità di genere”.

“Con il perdurare della pandemia ci troviamo costretti a trovare delle soluzioni alternative al teatro dal vivo – spiegano Giovanni Fedeli, Tiziana Rinaldi ed Elisa D’Agostino de La Cattiva Compagnia Teatro – Ci siamo interrogati su cosa potesse funzionare e cosa no, abbiamo fatto tagli, scelte e rinunce ma mai abbiamo perso di vista la nostra missione: promuovere attraverso il teatro la cultura e i principi di uguaglianza e solidarietà. Per assistere agli spettacoli registrati al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano, basterà collegarsi sul canale YouTube del Comune Live Love Lucca e vivere una sorta di diretta. Un’opportunità godibile gratuitamente da tutta la cittadinanza e dalle famiglie in attesa della settima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, manifestazione sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dall’Amministrazione Comunale”.

Sabato (6 marzo) alle 18,30 appuntamento con Il flauto magico, un progetto di Carla Nolledi che ne ha curato la ricerca musicale, in collaborazione con Cristiana Traversa, La Cattiva Compagnia e l’Associazione musicale lucchese. La bellissima Opera di Mozart narrata per un pubblico a partire dai 5 anni di età, attraverso il linguaggio della fiaba e con l’ausilio del teatrino dei burattini che, durante la narrazione svelerà gli ambienti dell’Opera, i personaggi e le azioni.

Domenica 7 marzo, invece, In viaggio con Boccherini, un progetto di Carla Nolledi che ne ha curato la ricerca musicale in collaborazione con Cristiana Traversa e La Cattiva Compagnia. La rappresentazione si ispira liberamente ad alcuni episodi della sua biografia con l’ausilio di burattini a guanto e a bastone e la suggestione del teatro d’ombre, il pubblico a partire dai 6 anni d’età, sarà condotto alla scoperta della musica di Luigi Boccherini. I burattini, le ombre e le marionette sono stati realizzati da Mariano Dolci, Cristiana Traversa e Mariangela Vigotti. Si ringrazia l’Associazione musicale Lucchese ed il Centro Studi Boccherini per la produzione della prima versione dello spettacolo.

Lunedì 8 marzo, infine, Lumen -Tra scienza e sogno di e con Annarita Colucci. La vita di Marie Curie, scienziata intelligente e curiosa, che sin da giovane ha dovuto lottare contro la discriminazione femminile. Unica donna ad aver ottenuto due Premi Nobel in due diverse discipline scientifiche è diventata un simbolo della lotta contro i pregiudizi e un esempio di come il coraggio porti a superare i propri limiti. Assieme alla vita della studiosa vengono proposte le vicende di altri protagonisti della storia della scienza e della filosofia, da Copernico a Giordano Bruno, da Galileo a Einstein. La pièce, godibile dai 7 anni di età, unisce alla recitazione momenti di danza e di teatro d’immagine e affianca alla narrazione dimostrazioni pratiche ed esperimenti.

Lo spettacolo è inserito tra le iniziative promosse dalla Provincia di Lucca e dal per celebrare la Giornata internazionale della donna 2021.