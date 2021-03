Red passion: una mostra fotografica a Carrara per l’artista Manuele Moriconi.

L’evento in piazza delle Erbe, famosa per il murales dedicato a Francesca Rolla, all’interno della nuova sede di Qulture, nello spazio nato come officina delle idee, dove arte e cultura si fondono in una incredibile miscela esplosiva!

Ma chi è Manuele? Moriconi è un 48enne di Lucca, appassionato di viaggi e ideatore del sito Toscani Viaggiatori. La fotografia, da sempre, è stata la sua passione. La continua ricerca del particolare è sempre presente nelle opere.

“Tutt’oggi – spiega – mi ritengo un fotografo che scatta col cuore. Le foto sono state selezionate per molte gallerie italiane ed estere. Una delle opere alle quali sono particolarmente affezionato è stata realizzata nel 2008: Red Passion, altro lavoro in serie realizzato in buona parte a New York. L’idea era quella di rendere dei semplici scorci delle piccole opere d’arte, ognuna legata all’altra con una costante: il rosso”.

Due le novità a livello artistico: un cortometraggio in selezione ai David di Donatello con l’attrice Silvia Parenti e a breve iniziera il suo nuovo progetto fotografico, un progetto che è nel cassetto da troppo tempo.