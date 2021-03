Nuova veste per il sito web della Fondazione Ragghianti

La Fondazione Ragghianti aggiorna la propria immagine sul web con un sito rinnovato, aggiornato e di più facile consultazione, dotato anche di uno spazio informativo che illustra le attività svolte dalla Fondazione, nel presente e nel passato.

La nuova veste grafica è adattata ai dispositivi mobili, permettendo una navigazione intuitiva e ben strutturata.

Il sito, realizzato dall’agenzia di comunicazione lucchese mmad, si presenta come uno strumento di ricerca e di approfondimento per gli studiosi, oltre che fonte di informazioni utili per tutti gli utenti e di conoscenza dell’istituzione, dalla sua creazione nel 1981 a oggi.

Dalle notizie al bookshop, dove è possibile acquistare le pubblicazioni della Fondazione Ragghianti; dalle pagine dedicate alle riviste Luk e Critica d’Arte a quelle sugli altri prodotti editoriali; dai database consultabili liberamente online (come l’Archivio degli artisti lucchesi e il catalogo fotografico) al carteggio generale e alle altre serie dell’archivio di Carlo Ludovico Ragghianti; dagli inventari dei fondi documentari di Licia Collobi, Lorenzo Guerrini e Ida Cardellini alla sezione sulle mostre, il sito della Fondazione offre una grande quantità di risorse. È inoltre utile per le ricerche bibliografiche sui volumi della biblioteca, per le schede di approfondimento sui critofilm di Ragghianti, per l’accesso ai video-laboratori d’arte del dipartimento didattico, e consente il download gratuito di articoli selezionati della rivista «Luk». E molto, molto altro… Naturalmente, il tutto in duplice versione, italiana e inglese.