Beatrice Venezi incanta Sanremo: “Chiamatemi direttore”

Bella, raggiante e soprattutto molto preparata. La lucchese Beatrice Venezi incanta a Sanremo, dove ha partecipato come ospite nella serata di ieri (5 marzo). Ma non soltanto per la sua competenze, ma anche per le sue parole: “Sono direttore d’orchestra, non direttrice – ha detto -. Per me quello che conta in realtà è il talento e la preparazione con cui si svolge un lavoro. La posizione ha un nome preciso e nel mio caso è direttore”.