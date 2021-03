Il 14enne Nicholas Ceragioli talento al concorso per giovani musicisti

Il giovane talento toscano, a soli 14 anni, ha partecipato al concorso internazionale per giovani musicisti – Città di Massa, organizzata dall’associazione musicale Diapason, aggiudicandosi il 3° posto ex aequo nella categoria pianoforte solisti, suonando la sonata Op. 90 27 di Beethoven (su 38 partecipanti nella sua categoria provenienti da tutto il mondo) e il 3° posto ex aequo nella categoria canto lirico, cantando Lascia ch’io Pianga di G.F. Händel e Vissi d’arte” dall’opera Tosca (su 98 partecipanti nella sua categoria provenienti da tutto il Mondo).

Un talento che si impone nella scena musicale con un grande risultato e il direttore dell’accademia musicale della Versilia, maestro Salvatore Frega, è certo del suo futuro: “ Nicholas è un talento che ho scoperto 1 anno fa, quando volle studiare all’interno dell’Accademia. Ho voluto fortemente che entrasse nella mia classe e sin dall’inizio ho visto in lui una predisposizione fuori dalla norma. Consiglio a tutti gli appassionati e ai Sono certo che in futuro ne sentiremo ancora parlare”.

Nicholas Ceragioli studia anche composizione con Salvatore Frega, direttore dell’Accademia Musicale della Versilia e Canto Lirico con il celebre controtenore Raffaele Pe.