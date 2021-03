Festival della risata, bando per il workshop dedicato ai nuovi talenti della comicità

Si prepara la nuova edizione del Festival della risata, organizzata dall’associazione culturale E&E – Events and executive di Erika Citti e Elisa D’Agostino, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che a maggio porterà di nuovo il sorriso in città.

Come primo atto apre il bando per partecipare al workshop Ride bene chi ride…qui: un corso che si rivolge ai comici, emergenti o aspiranti, di tutta Italia, senza limiti di età, che hanno in comune la passione per la comicità.

“Alla fine del corso – spiegano Elisa D’Agostino ed Erika Citti – ogni studente elaborerà uno sketch comico che potrà interpretare o fare interpretare. Speriamo di poter fare il corso in presenza, a Lucca, nelle giornate dal 21 al 23 Maggio, ma siamo pronti anche per andare on line. Il 22 maggio ci sarà la lezione speciale di un grande comico nazionale che per adesso vogliamo mantenere come sorpresa”.

Le lezioni saranno coordinate dal comico lucchese Matteo Cesca, noto per i suoi spettacoli teatrali e la sua partecipazione a Colorado Cafè sui canali Mediaset e a diversi programmi di Sky Comedy Central, oltre all’autore e attore Vanni Baldini, che ha partecipato a svariati programmi televisivi e radiofonici come Che tempo che fa, Don Matteo, Techetechetè e Programmone e tutt’oggi collaboratore di Nino Frassica, e dall’attrice e regista Chiara Spoletini, conosciuta per le sue apparizioni sul grande schermo nei film Ti presento Sofia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti e Cambio tutto con Valentina Lodovini. E’ inoltre protagonista di due serie tv, Maxi il grande processo alla mafia e Roudy on tour e ideatrice delle parodie social sui Ferragnez.

La partecipazione al corso per nuovi talenti è gratuita, (fatto salvo un contributo di 45 euro da versare una volta ammessi per le spese di segreteria) e sarà necessario compilare la domanda e prendere visione del bando al sito (clicca qui), per inviare il materiale c’è tempo fino al 30 aprile.