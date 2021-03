Beatrice Venezi insignita del premio Pegaso della Regione Toscana

Pegaso della Regione Toscana alla lucchese Beatrice Venezi. Riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia che si svolgerà domani (12 marzo) alle 11,30, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale.

Sarà il presidente Eugenio Giani a consegnare il Pegaso alla direttrice d’orchestra, pianista e compositrice Beatrice Venezi: “Per la sua brillante carriera – si legge nelle motivazioni – con la quale porta in giro per il mondo la cultura musicale italiana, toscana in particolare con le opere di Giacomo Puccini, e per il suo impegno come opinion leader per la divulgazione su un pubblico più ampio e giovane, della musica classica”.